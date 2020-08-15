Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области на 14 и 15 августа

Погибших от ковида становится все больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает шагать по просторам Кольского полуострова. Напомним: коварную инфекцию в Мурманской области уже подхватили 11787 человек. 8710 пациентов врачи смогли поставить на ноги. В борьбе за жизнь 112, к сожалению, проиграли. Только за последние два дня в регионе умерли пять северян.

- 14 августа скончались два пациента в возрасте 52 и 62 лет. Оба имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и последствия инсульта. 15 августа умерли еще три человека в возрасте от 80 до 85 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области. – У всех пациентов был положительный тест на коронавирус и подтверждена пневмония. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

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