Из Кандалакши в Выходной запустили электричку

Электричку запустили для удобства северян. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Железнодорожный мост через реку Колу, который обрушился в начале лета, создал всем массу хлопот. Пришлось строить обходной путь, так что теперь многие поезда отправляются не из Мурманска, а со станции в Выходном, куда пассажиров подвозят на автобусах. А пока основную дорогу все еще ремонтируют, для удобства северян запустили электричку.

- В целях улучшения качества обслуживания пассажиров, с 14 августа по 30 сентября курсируют пригородные поезда сообщением Кандалакша – Выходной. Составы № 6368 и № 6367 будут ходить каждую пятницу и воскресенье, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Из Кандалакши электричка отправляется в 07.10 и прибывает в Выходной в 12.56. Поезд из Выходного отходит в 18.35, добираясь до конечной станции в Кандалакше в 23.50.

Более подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте Северо-Западной пассажирской компании.

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