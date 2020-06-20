«Ювелирно и слаженно»: в Заполярье открыли обходной железнодорожный путь, восстановив сообщение с Мурманском

Обрушившийся железнодорожный мост через реку Колу повлек за собой массу хлопот и экономических потерь - важный путь, связывающий Мурманск с внешним миром оказался отрезан. Ремонт теперь займет немало времени, а железнодорожное сообщение прерывать нельзя. Для пассажиров организовали станцию в Выходном, откуда теперь можно сесть на поезд. Однако в заполярную столицу составы курсировать не могли. Поэтому, было решено построить альтернативную ветку, которая сейчас полностью готова принимать поезда.

Как отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, решение о строительстве обходного пути через Колу для организации железнодорожного сообщения было очень важным. Построена дорога высочайшего качества, которая минимизирует шум и вибрацию при прохождении поездов. Обеспечены все необходимые меры безопасности для жителей населенных пунктов, через которые проложен обходной участок.

- Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильнои техники и более тысячи человек. Уложено 5,7 километров нового пути от станции Выходной до блокпоста «9-й километр». Проведена модернизация железнодорожной инфраструктуры в городе Кола, - отметили в правительстве Мурманской области.

Дорогу сделали бесшумной и безопасной. Фото: правительство МО

По введенной железнодорожной ветке будут ходить грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами. Первым опробовал новый путь контейнерный грузовой поезд - 19 июня в 18.50 он проследовал до станции Мурмаши.

Также в ближайшее время по этому маршруту начнут курсировать несколько пассажирских поездов, которые будут отправляться с вокзала Мурманска. Часть пассажирских поездов продолжит отправляться со станции Выходной, на которой были созданы все условия для обслуживания северян, а также организован регулярный трансфер до заполярной столицы.

- Пока через Колу в сутки будет проходить 32 состава. 16 в Мурманск и столько же обратно, - рассказал начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. – Это будут не только товарняки. Через районный центр пойдет и три пары пассажирских поездов. Прежде всего, исключения сделаны для так называемых «детских составов». 29, 30 и 31 июня на отдых организованно поедут дети. Такие поезда мы будем отправлять из самого Мурманска, чтобы не везти ребят автобусами до станции Выходной.

На открытие альтернативной ветки прибыл и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который лично поблагодарил всех, кто работал над восстановлением железной дороги.

- И железнодорожники, и военные строители, и все подрядчики, бесспорно, проделали титанический труд. Очень жесткая организационная, порой ювелирная, слаженная работа с полной самоотдачей всех участников позволила максимально быстро восстановить железнодорожное сообщение со столицей Кольского Заполярья, спасибо всем огромное! - отметил глава региона.

Через резервную ветку уже прошел первый поезд. Фото: ГУ МЧС России по МО

Благодаря общим стараниям строительство резервной ветки удалось завершить раньше на четыре дня. Работы заняли всего 18 дней, учитывая, что в районе Молочного пришлось взрывать тонны скальной породы, чтобы пустить дорогу напрямую.

Помимо этого, в Коле смонтировали несколько регулируемых пешеходных переходов. Все они оборудованы светошумовой сигнализацией. Перебежать через пути вне переходов - не получится. Вдоль ветки установлено специальное ограждение длинной в 975 метров.

- Светофорный объект получился уникальным, такого еще не было на Северо-Западе. Все светофоры синхронизированы в один комплекс, который позволяет минимизировать время ожидания и для водителей, и для пешеходов, - сообщили в администрации Кольского района.

Напомним, что восстановить обрушившийся железнодорожный мост планируется к октябрю этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обрушение железнодорожного моста в Выходном создало угрозу для нереста семги. Упавшие пролеты перекрыли часть русла реки Кола (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru