В Мурманске из-за угроз взрыва эвакуируют ТЭЦ, здания Октябрьского суда и налоговой службы

Под угрозой заминирования оказалось несколько объектов. Фото: vk.com/pvm51

В Мурманске повторяется ситуация с угрозами заминирования. Напомним: 13 августа шла эвакуация семи важных зданий областного центра: регионального правительства, администрации города, Октябрьского и Ленинского районных судов, почты, железнодорожного вокзала и Сбербанка. К счастью, опасения тогда оказались ложными. Однако 14 августа местные жители забеспокоились вновь.

- Сегодня в городе что-то странное происходит, учения или что? Пока ехал на работу, видел с десяток машин полиции в разных местах - одни стоят на перекрестках и рядом силовики в шлемах и при форме защитной, другие просто курсируют. Слышно множество сирен с самого утра, - отметил мурманчанин Василий Колотуша в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в соцсетях.

И как оказалось, волна угрозо продолжается.

- Стали поступать письма от анонимов по электронной почте. Сейчас экстренные службы стянуты к Мурманской ТЭЦ, зданию налоговой службы и Октябрьского районного суда. Информация уточняется, - сообщил источник "КП", знакомый с ситуацией.

Как стало известно "КП", эвакуировать пришлось 14 учреждений, почти все из них подразделения ресурсников, судов и налоговых. почти по всем здния угроза не подтвердилась. Экстренные службы продолжают проверять информацию по ТЭЦ в Росляковов и Мурманской областной Думе.

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