В Мурманске из-за угроз минирования эвакуировали 7 зданий, включая правительство и железнодорожный вокзал

Подробности ЧП пока не известны. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманске снова идет волна заминирований. Из-за анонимных угроз взрыва, сейчас идет эвакуация семи важных зданий областного центра. По городу то и дело проносятся машины спецслужб с включенными сиренами. Было ли сообщение ложным, как это обычно бывает, или есть опасения, еще предстоит выяснить.

- Поступила информация о минировании регионального правительства, администрации города, Октябрьского и Ленинского районных судов, почты, железнодорожного вокзала и "Сбербанка". Подобные угрозы идут по всей России, - сообщил источник "КП".

К этим объектам стянуты экстренные службы. Более подробная информация уточняется.

Напомним: в июле угрозы минирования поступали в мурманский порт и вокзал, причем воздушную гавань эвакуировали дважды. К счастью, опасения не подтвердились - угрозы анонимов оказались ложными.

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