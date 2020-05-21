2020-05-21T15:24:32+03:00
Происшествия

В отделе полиции в Апатитах ночью была угроза взрыва

Звонившую нашли, и теперь ей грозит уголовная ответственность
Варвара РУСЛАНОВА
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Ночью спецслужбам пришлось выезжать на угрозу взрыва.Ночью спецслужбам пришлось выезжать на угрозу взрыва.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Беспокойной выдалась минувшая ночь в Апатитах. Сотрудникам полиции пришлось эвакуироваться из здания в срочном порядке, а потом еще и искать злоумышленника.

- В 00.10 21 мая в отдел полиции поступил звонок от неизвестной о том, что здание заминировано. Как и положено в таком случае, был проведен весь комплекс мероприятий: сотрудники эвакуированы, а все помещения и прилегающая к отделу территория обследованы. Однако никакого подозрительного предмета обнаружено не было, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев. – Звонившую установили и доставили в отдел. Проводится проверка.

Как сообщает «ХибИнформБюро», женщина хорошо известна сотрудникам полиции. Правонарушения она обычно совершает в состоянии алкогольного опьянения. Минувшей ночью она вновь была нетрезва.

- Напомню, что за ложное сообщение о заминировании грозит уголовная ответственность, - отметил Никита Полвонев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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