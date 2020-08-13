Когда в Мурманской области возобновится плановая медицинская помощь

Попасть в медучреждения Заполярья снова станет возможным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попасть на прием к врачу в Мурманской области - задача не из легких. Из-за коронавируса все силы медиков были брошены на борьбу с опасной инфекцией, и плановую помощь пришлось приостановить. Ограничения не коснулись лишь оказания неотложной медицинской помощи, а также помощи людям с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологическими и сердечно-сосудистыми, при ухудшении самочувствия. Но уже через неделю получить лечение в медучержении Заполярья всем северянам станет проще.

- С 19 августа возобновляется плановая госпитализация с обязательным тестированием на коронавирус. Также с этого дня начнется плановая вакцинация по национальному календарю, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

А вот можно ли будет записаться на прием в поликлинику - пока что не известно.

Напомним: в Мурманской области с 19 августа также откроются бассейны, но работать они будут в пол силы.

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