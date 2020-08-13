Когда в Мурманской области заработают бассейны

Бассейны будут работать только в пол силы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус хоть и не дремлет, но все-таки постепенно идет на спад в Мурманской области, что не может ни радовать. Так, в регионе приступили к новому этапу снятия ограничений. Откроются кафе и рестораны, а еще табличку "закрыто" снимут с бассейнов. Хоть какая-то альтернатива морю в этот сезон отпусков.

- Бассейны возобновят свою работу с 19 августа. Плавательные заведения будут функционировать при загрузке 50%, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Так что поплавать в теплой воде без путешествий на юга еще вполне можно успеть этим летом. Главное, чтобы заболеваемость ОРВИ и коронавирусом не пошла снова в гору.

Напомним: врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко рассказала, какие меры безопасности в связи с коронавирусом приняты в поездах, везущих детей на отдых из Мурманска в Краснодарский край.

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