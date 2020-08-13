На должность руководителя Фонда капремонта в Мурманской области претендуют три кандидата

Кто станет новым руководителем Фонда капремонта, решит комиссия минстроя области. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Не везет Фонду капитального ремонта Мурманской области с руководителями, в том плане, что они долго в директорском кресле не задерживают. Напомним: последний начальник Александр Юрченко возглавлял некоммерческую организацию 1,5 года, а потом ушел-таки в отставку. Теперь в регионе ищут уже пятого руководителя заполярного Фонда капремонта.

- Конкурсная комиссия министерства строительства Мурманской допустила к участию во втором этапе конкурса на замещение должности руководителя трех кандидатов: Федора Денисова, Юрия Солдатова и Сергея Шведова, - сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

Претендентам ждет психологическое тестирование, которое состоится уже 17 августа, а затем проверка на знание законодательства. Остается надеяться, что выбранный минстроем кандидат проработает на посту руководителя Фонда дольше своих предшественников.

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