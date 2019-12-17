Замдиректора Фонда капремонта Мурманской области отправили под домашний арест на два месяца
Ближайшие два месяца заместитель директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юрий Аракельян проведет под домашним арестом. Такую меру пресечения для него избрал ему суд.
Напомним: на прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности УМВД по Мурманской области задержали его при получении взятки в крупном размере. Юрий Аракельян успел получить только 350 тысяч рублей от причитающейся ему суммы. Вознаграждение полагалась за оплату услуг строительного контроля для фонда в обход судебных приставов, наложивших ограничения на счета подрядчика. При задержали следователи вменяли ему часть 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Однако обвинение предъявили ему по другой статье.
- Замдиректору Фонда капремонта региона предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса России «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере», - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - Переквалификация статьи произошла из-за того, что подозреваемый работает в коммерческой организации.
Расследование уголовного дела продолжается. Юрию Аракельяну грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU