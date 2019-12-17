Замдиректора Фонда капремонта Мурманской области отправили под домашний арест на два месяца

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-17T11:47:45+03:00

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Ближайшие два месяца заместитель директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юрий Аракельян проведет под домашним арестом. Такую меру пресечения для него избрал ему суд.

Напомним: на прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности УМВД по Мурманской области задержали его при получении взятки в крупном размере. Юрий Аракельян успел получить только 350 тысяч рублей от причитающейся ему суммы. Вознаграждение полагалась за оплату услуг строительного контроля для фонда в обход судебных приставов, наложивших ограничения на счета подрядчика. При задержали следователи вменяли ему часть 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Однако обвинение предъявили ему по другой статье.

- Замдиректору Фонда капремонта региона предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса России «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в особо крупном размере», - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - Переквалификация статьи произошла из-за того, что подозреваемый работает в коммерческой организации.

Расследование уголовного дела продолжается. Юрию Аракельяну грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU