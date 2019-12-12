2019-12-12T17:29:50+03:00
Происшествия

В Мурманске задержали заместителя директора Фонда капитального ремонта региона

Юрия Аракельяна подозревают в совершении экономического преступления
Варвара РУСЛАНОВА
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Юрия Аракельяна задержали за экономические хищения. Фото: rucompany.ruЮрия Аракельяна задержали за экономические хищения. Фото: rucompany.ru
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За те несколько лет, что северяне платят по счетам Фонда капитального ремонта, доверие к этой организации, увы, не прибавилось. Тем более, что директора в подразделении Мурманской области за то время поменялись уже четыре раза. Кстати, слухи об уходе последнего – Александра Юрченко – ходили буквально в сентябре. И вот теперь куда более громкий скандал – сотрудниками управления экономической безопасности регионального УМВД задержан заместитель директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юрий Аракельян.

- Отделом по расследованию особо важных дел в отношении одного из руководителей Фонд капитального ремонта возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», - сообщила старший помощник следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - По версии следствия, 11 декабря в здании делового центра в Мурманске он получил лично от заинтересованного лица в качестве вознаграждения 350 тысяч рублей. Общая сумма взятки – не менее 2,5 миллионов рублей.

Эти деньги предназначались организации в качестве оплаты выполненных работ по осуществлению строительного контроля. Поскольку на его счета были наложены ограничения, было решено перечислить эти средства через другую компанию. Однако взамен за такую услугу замдиректора должен был получить, так называемый, откат. Его истинную сумму сейчас устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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