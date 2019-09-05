2019-09-05T14:46:34+03:00
Общество

Источник: Из Фонда капремонта Мурманской области уходит уже четвертый директор

Александр Юрченко написал заявление по собственному желанию с 15 сентября
Варвара РУСЛАНОВА
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Александр Юрченко продержался в кресле руководителя меньше года. Фото: Фонд капремонта Мурманской областиАлександр Юрченко продержался в кресле руководителя меньше года. Фото: Фонд капремонта Мурманской области
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Эх, не везет Фонду капитального ремонта Мурманской области с руководством. Директора меняются в нем с завидной регулярностью. Заполярная некоммерческая организация уже пережила уже трех глав и готова расстаться с четвертым.

- Александр Юрченко написал заявление по собственному желанию с 15 сентября, - сообщил источник «КП».

В кресле руководителя Фонда капремонта 33-летний чиновник не продержался и года. Напомним, Юрченко возглавил его 1 ноября 2018 года, и решил сложить с себя полномочия, даже не дождавшись окончания очередной ремонтной кампании. И это несмотря на то, что серьезных нареканий к его работе не было. В отличие от его предшественников. Александра Емельянцева в январе 2018 года уволили после того, как губернатор Мурманской области Марина Ковтун отказалась принимать его отчет.

На этот раз поговаривают, что причиной стали не сложившиеся отношения с новым и.о. министра строительства Мурманской области Максимом Рудем. Правда, надо отдать должное, что и до прихода экс-руководителя Фонда капремонта Севастополя у врио губернатора Андрея Чибиса были большие вопрос к работе ведомства Александра Юрченко.

К слову, в самом фонде капительного ремонта Заполярья слухи об отставке руководства пока никак не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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