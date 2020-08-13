Жителя Мурманска, выкинувшего собаку из окна, отправили в колонию строго режима

С собакой, которую выкинули с третьего этажа, все хорошо, но хозяйке ее не вернули. Фото: Приют для бездомных животных в Мурманске.

Знакомых надо выбирать тщательно. Так алкогольная вечеринка с ранее судимым мужчиной едва не стоила жизни и самой мурманчанке, и ее собаке. Инцидент произошел вечером 24 июля 2019 года в одной из квартир на третьем этаже корпуса 2 дома №9 на улице Гагарина в Мурманске.

- Мужчина пригласил к себе знакомую с ее собакой - той пуделем - к себе домой, где пара стала распивать спиртные напитки. В какой-то момент четвероногий гость нагадил прямо в комнате. Хозяин квартиры стал требовать, чтобы женщина убрала за питомцем, но та отказалась. Мужчина разозлился и выкинул собаку в окно с третьего этажа. А потом, схватив приятельницу за волосы и одежду, потащил ее к открытому окну, угрожая отправить вслед за питомцем, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: Очевидцы бросили клич в соцсетях, а подоспевшие зоозащитники отвезли беднягу в ветклинику. К счастью, животное удалось спасти, но горе-хозяйке его уже не вернули. Не смог утий от заслуженного наказания и его обидчик.

- 37-летний мужчина признан судом виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным» и части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Мурманчанин ранее судим, неоднократно привлекался к административной ответственности. Судья пришел к выводу о невозможности исправления мужчины без изоляции от общества и отправил его в колонию строго режима на 2 года 3 месяца, - уточняют в ведомстве.

Однако осужденный не согласился с приговором и пытался его обжаловать, но потерпел фиаско.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницу Мурманска в Долине Уюта сильно укусила бродячая собака. Женщине пришлось сразу ехать в травмпункт (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru