Сварщик украл с промыслового судна «Царский рубль 1899»

28-летний мурманчанин не смог пройти мимо ценной монеты. Фото: сзфоут.мвд.рф

Любителей того, что плохо лежит можно встретить везде, даже на промысловом судне. Правда, найти вора в таком случае будет не так уж и сложно.

- В Мурманске в транспортную полицию обратился матрос, который сообщил, что из штурманской рубки промыслового судна пропали раскладной нож и серебряная монета «Царский рубль 1899», - рассказывают в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западу.

Как выяснилось, монета с портретным изображением Николая II и надписью «Рубль 1899 года», а также раскладной нож необычной формы привлекли внимание 28-летнего сварщика, выполняющего профильные работы на судне. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, и присвоил себе плохо лежащие ценные предметы. Ущерб на промысловом судне оценили более чем в 5 тысяч рублей.

- Любитель старины полностью сознался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 УК РФ: «Кража», - отметили в ведомстве.

Недолгое владение «Царским рублем 1899» грозит сварщику двумя годами лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три жителя Кандалакши украли 9 тонн алюминия. Мужчины разливали жидкий металл по формам и прятали слитки в вентиляционную шахту (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru