Фотоконкурс «Самый главный кот Заполярья» переносится по техническим причинам

Как только технические вопросы будут решены, конкурс появится на сайте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фотоконкурс «Самый главный кот Заполярья» вызвал большой отклик среди северян. Ведь для каждого его пушистый питомец самый прекрасный на свете. Напомним: конкурс стартовал 8 августа и первым претендентом на победу стал кот Василий из Полярного.

Однако в связи с обновление сайта «Комсомольской правды» возникли технические трудности. Поэтому голосование за «Самого главного кота Заполярья» придется отложить до их решения. Надеемся, что об этом мы сможем сообщить уже в ближайшее время.

Уважаемые читатели, вы по-прежнему можете присылать фотографии ваших любимцев электронную почту web@kpmk.ru или в группу в «ВКонтакте», но на сайте они появятся чуть позже – как только это будет технически возможно.

О сроках голосования, как и о дне, когда будут оглашены результаты, сообщим дополнительно.