В Ковдорском районе появится площадка для вертолетов санавиации

В Ковдоре появится площадка для вертолетов экстренной помощи. Фото: Правительство Мурманской области
Ковдорский район от областного центра отделяет 293 километра, на преодоление которых автотранспортом в экстренных случаях просто нет времени. Как говорится, промедление смерти подобно. В таких случаях на помощь приходит санавиация, а чтобы вертолету с медиками было где приземлиться в Ковдорском районе до конца года построят специальную площадку.
- Это очень важно с учетом удаленности нашего района от областного центра, - отметил глава Ковдорского района Сергей Сомов.
Кроме того, в октябре здесь планируют закончить капитальный ремонт главного корпуса больницы. Работы в приемном покое и эндоскопическом отделении уже завершены, заменена кровля и инженерные коммуникации, отремонтированы лестничные пролеты, сделана перепланировка помещений, установлены новые оконные блоки, двери и лифт. Дело осталось за внутренней отделкой. Так что жители Ковдорского района скоро будут получать медицинскую помощь своевременно и в комфортных условиях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При строительстве нового моста на перегоне станций Кола-Выходной нашли рельсы 1915 года. Первый этап строительства моста уже завершен (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru