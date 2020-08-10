В Ковдорском районе появится площадка для вертолетов санавиации

В Ковдоре появится площадка для вертолетов экстренной помощи. Фото: Правительство Мурманской области

Ковдорский район от областного центра отделяет 293 километра, на преодоление которых автотранспортом в экстренных случаях просто нет времени. Как говорится, промедление смерти подобно. В таких случаях на помощь приходит санавиация, а чтобы вертолету с медиками было где приземлиться в Ковдорском районе до конца года построят специальную площадку.

- Это очень важно с учетом удаленности нашего района от областного центра, - отметил глава Ковдорского района Сергей Сомов.

Кроме того, в октябре здесь планируют закончить капитальный ремонт главного корпуса больницы. Работы в приемном покое и эндоскопическом отделении уже завершены, заменена кровля и инженерные коммуникации, отремонтированы лестничные пролеты, сделана перепланировка помещений, установлены новые оконные блоки, двери и лифт. Дело осталось за внутренней отделкой. Так что жители Ковдорского района скоро будут получать медицинскую помощь своевременно и в комфортных условиях.

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