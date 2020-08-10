Экс-министр культуры Мурманской области записал с братом новую песню

Песню братьев Гоман хочется слушать и слушать. Фото: Из архива Евгения Гомана

Уйдя в отставку, теперь уже бывший министр культуры Мурманской области Евгений Гоман не теряет времени даром. Вечером 9 августа он выложил в соцсети клип новой песни «Все пройдет», которую спел дуэтом со своим знаменитым братом Алексеем Гоманом.

- Ох, как волнительно выкладывать новую песню! Она родилась еще в апреле, но было слишком много событий и слишком мало сил ее записать. Я очень рад, что это случилось наконец, благодаря моему любимому Алексею. Лешенька, спасибо тебе за то, что украсил эту песню! У тебя чудесное чувство гармонии! Послушайте и напишите, как вам. Буду очень рад! – так прокомментировал новую композицию Евгений Гоман.

Меньше чем за сутки клип длиною в четыре минуты набрал почти 4000 просмотров, а комментарии к нему исключительно восторженные.

- Я уже не считаю, в который раз слушаю песню. Удивительная. Все сложилось – и музыка, и текст, и голоса. Душевно. Очень, - поделилась своим мнением Софья Маркелова.

- Проникновенно, трогательно, искренне, - вторит ей Надежда Кумашова.

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