2020-08-04T13:49:51+03:00
Дом. Семья

Медведь из Кандалакшского заповедника "станцевал" под песню Джо Кокера

Косолапый попался в фотоловушку [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Мишка чесался о деревья, что было похоже на танец. Фото: Кандалакшский заповедникМишка чесался о деревья, что было похоже на танец. Фото: Кандалакшский заповедник
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Забавный мишка попался в объектив видеокамеры, которую установили в Кандалакшском заповеднике. Топтыгин изо всех сил чесал спину и бока о деревья, однако его действия были больше похожи на смешной танец. Авторы добавили к происходящему еще щепотку комичности, наложив на ролик известную песню британского певца Джо Кокера "You can leave your hat on", что придало выступлению косолапого еще больше шарма.

- Медведи в этом году продолжают радовать. Очередные зажигательные танцы - почесушки от бурого мишки, - прокомментировали видео в официальной группе Кандалакшского заповедника.

К слову, это уже не первые "пляски" заполярных хозяев леса. Так, танцующий мишка попадался в фотоловушку в начале лета. А еще на острове Олений специалистам удалось заснять медведицу с медвежатами. Малыши танцевать не хотели, но зато бегали по лесу и пытались карабкаться по деревьям.

Напомним: в соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой. «Комсомолка» выяснила, произошел ли необычный случай в заполярном регионе.

Танец медведя из Кандалакшского заповедника.Автор: vk.com/clubzapovedkand

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ИСТОЧНИК KP.RU

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