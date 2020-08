Медведь из Кандалакшского заповедника "станцевал" под песню Джо Кокера

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:49:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Забавный мишка попался в объектив видеокамеры, которую установили в Кандалакшском заповеднике. Топтыгин изо всех сил чесал спину и бока о деревья, однако его действия были больше похожи на смешной танец. Авторы добавили к происходящему еще щепотку комичности, наложив на ролик известную песню британского певца Джо Кокера "You can leave your hat on", что придало выступлению косолапого еще больше шарма.

- Медведи в этом году продолжают радовать. Очередные зажигательные танцы - почесушки от бурого мишки, - прокомментировали видео в официальной группе Кандалакшского заповедника.

К слову, это уже не первые "пляски" заполярных хозяев леса. Так, танцующий мишка попадался в фотоловушку в начале лета. А еще на острове Олений специалистам удалось заснять медведицу с медвежатами. Малыши танцевать не хотели, но зато бегали по лесу и пытались карабкаться по деревьям.

Напомним: в соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой. «Комсомолка» выяснила, произошел ли необычный случай в заполярном регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код Танец медведя из Кандалакшского заповедника.Автор: vk.com/clubzapovedkand

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Кандалакши угостили диких лисят кошачьим кормом. Рыжие зверята хоть и боялись людей, но от лакомства не отказались [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU