2020-08-03T13:40:32+03:00
Дом. Семья

В соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой

«Комсомолка» выяснила, произошел ли необычный случай в Мурманской области [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Мишка был очень голоден. Фото: скринМишка был очень голоден. Фото: скрин
Изменить размер текста:

Встречи с медведями в Мурманской области - совсем не редкость. Северяне то и дело натыкаются на косолапых, а иногда даже и подкармливают. Так, на днях в соцсетях и СМИ региона появилось видео, где голодный медвежонок прибежал к рабочим и стал отбирать у них еду.

Маленький топтыгин настолько изголодался, что накинулся на угощение с дикими воплями, не давая местным жителям даже толком раскрыть пакет. А когда один из мужчин все-таки смог оттащить мишку и достать еду, тот забрал самый большой кусок лакомства и пустился наутек в лес. Где же пропадала мама малыша и почему он вышел к людям в одиночку - осталось загадкой.

Но в итоге оказалось, что этот ролик был снят совсем не в Мурманской области, а в тысячах километрах от нее - на Сахалине, где и происходило действие. Причем необычный случай произошел еще пару лет назад. Видимо, в Заполярье мишкам все-таки хватает еды, по крайней мере, нынешним летом, которое выдалось богатым на урожай из-за теплой погоды.

Голодный медвежонок отнимает еду у рабочих.Автор: "Россия 24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В соцсетях Мурманской области появилось видео, как тюлень обнимается с дайвером. Однако оказалось, что действие происходит не в Териберке, а в Канаде [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой
Мурманские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами
Губернатор Мурманской области о дороге Умба – Варзуга: «Дорога проблемная и требующая особого внимания»
Где в Мурманской области с 1 августа введены ограничения на посещение лесов
В Мурманской области появится Единый центр лесного и экологического контроля
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 3 августа 2020 года составило 81 человек
На тушение лесных пожаров Мурманская область получит 30 миллионов рублей
В вузах Мурманска заработает проект МГУ "Вернадский"
Муниципалитеты Мурманской области получат дополнительно 500 миллионов рублей из регионального бюджета
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «24% коек для ковидных пациентов свободны»
За неделю в Мурманской области потушили 7 лесных пожаров
Жителю Североморска грозит лишение свободы за ловлю семги
В Печенгском районе на берегу реки Шуонийоки появится современная зона отдыха
МАГУ и МГТУ оказались во второй и третьей сотне национального рейтинга российских вузов
Облик памятника "Два капитана", который установят в Полярном, выберут звезды
Фотография птицы под луной из Кандалакшского заповедника победила во всероссийском фотоконкурсе
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 1 августа 2020 года
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Ковидом болеет 2,7% медработников»
В каких отдаленных населенных пунктах Мурманской области выявили коронавирус
Губернатор Мурманской области рассказал о дальнейшей судьбе ковидного госпиталя в Мурмашах
В Апатитах пропала 85-летняя женщина
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 августа 2020 года составило 79 человек
Участвуй в квесте Мурманского морского торгового порта и «КП» - выигрывай призы!
В Североморске строится инфекционный госпиталь для военнослужащих
Бывший вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин про Марину Ковтун: "Женщина, которой восхищаюсь"