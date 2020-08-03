В соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой
Встречи с медведями в Мурманской области - совсем не редкость. Северяне то и дело натыкаются на косолапых, а иногда даже и подкармливают. Так, на днях в соцсетях и СМИ региона появилось видео, где голодный медвежонок прибежал к рабочим и стал отбирать у них еду.
Маленький топтыгин настолько изголодался, что накинулся на угощение с дикими воплями, не давая местным жителям даже толком раскрыть пакет. А когда один из мужчин все-таки смог оттащить мишку и достать еду, тот забрал самый большой кусок лакомства и пустился наутек в лес. Где же пропадала мама малыша и почему он вышел к людям в одиночку - осталось загадкой.
Но в итоге оказалось, что этот ролик был снят совсем не в Мурманской области, а в тысячах километрах от нее - на Сахалине, где и происходило действие. Причем необычный случай произошел еще пару лет назад. Видимо, в Заполярье мишкам все-таки хватает еды, по крайней мере, нынешним летом, которое выдалось богатым на урожай из-за теплой погоды.
Голодный медвежонок отнимает еду у рабочих.Автор: "Россия 24"
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