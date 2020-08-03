2020-08-03T16:20:02+03:00
Общество

На горячее питание учеников младших классов Мурманская область потратят 227 миллионов рублей

Бесплатные обеды положены ученикам с 1 по 4 класс
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Бесплатное горячее питание положено всем ученикам младших классов.Бесплатное горячее питание положено всем ученикам младших классов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В начале года президент России Владимир Путин предложил обеспечить всех учеников с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием вне зависимости от дохода их родителей. С тех пор прошло полгода, и заполярные школы готовы реализовать инициативу главы государства.

- С 1 сентября бесплатным горячим питанием будут обеспечены все обучающиеся с 1 по 4 класс. Все образовательные учреждения имеют возможность для организации горячего питания – имеются либо пищеблоки, либо буфеты-раздаточные, - доложила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. – На эти цели в региональном бюджете предусмотрены 227 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 10 миллионов рублей.

Всего с нового учебного года бесплатным питанием будет обеспечиваться один раз в день 25 тысяч человек и два раза в день 22 тысячи человек. Последние подпадают под льготную категорию. Из них 10600 это как раз ученики начальных классов. Сейчас региональный минобр вместе с муниципалитетами разрабатывает перечень мероприятий для контроля качества бесплатного питания. В частности будет проводится ежегодный аудит пищеблоков, ежемесячный мониторинг охвата обучающихся и разработан областной стандарт оказания услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования и науки Мурманской области: «Школы готовы к началу учебного года на 68%». Анна Головина назвала лидирующие и отстающие учреждения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серьезное ДТП в Апатитах: пьяный водитель Audi влетел в мотоцикл и протаранил два автомобиля, есть пострадавшие
Жительница Апатитов надела наручники из секс-шопа и потеряла ключ
На горячее питание учеников младших классов Мурманская область потратят 227 миллионов рублей
Жители Кандалакши угостили диких лисят кошачьим кормом
Реконструкция сквера у памятника Кирову в Мурманске завершена во второй раз
Вспыхнула машина: в Карелии в ДТП погиб водитель из Мурманской области
В загородном парке Североморска, где живут звери, случился пожар
Министр образования и науки Мурманской области: «Школы готовы к началу учебного года на 68%»
В соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой
Мурманские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами
Губернатор Мурманской области о дороге Умба – Варзуга: «Дорога проблемная и требующая особого внимания»
Где в Мурманской области с 1 августа введены ограничения на посещение лесов