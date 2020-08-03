На горячее питание учеников младших классов Мурманская область потратят 227 миллионов рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:20:02+03:00

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В начале года президент России Владимир Путин предложил обеспечить всех учеников с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием вне зависимости от дохода их родителей. С тех пор прошло полгода, и заполярные школы готовы реализовать инициативу главы государства.

- С 1 сентября бесплатным горячим питанием будут обеспечены все обучающиеся с 1 по 4 класс. Все образовательные учреждения имеют возможность для организации горячего питания – имеются либо пищеблоки, либо буфеты-раздаточные, - доложила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. – На эти цели в региональном бюджете предусмотрены 227 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 10 миллионов рублей.

Всего с нового учебного года бесплатным питанием будет обеспечиваться один раз в день 25 тысяч человек и два раза в день 22 тысячи человек. Последние подпадают под льготную категорию. Из них 10600 это как раз ученики начальных классов. Сейчас региональный минобр вместе с муниципалитетами разрабатывает перечень мероприятий для контроля качества бесплатного питания. В частности будет проводится ежегодный аудит пищеблоков, ежемесячный мониторинг охвата обучающихся и разработан областной стандарт оказания услуги.

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