В приюте для бездомных животных в Мурмашах прокуратура нашла целый ряд нарушений

В приюте для животных в Мурмашах нашли массу нарушений в содержании мокроносых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У зоозащитников было немало нареканий к работе приюта для бездомных животных в Мурмашах, сотрудники которого, в частности, занимаются отловом бродячих кошек и собак сразу в нескольких муниципалитетах Мурманской области. Правда, до недавнего времени руководителям ООО удавалось выходить сухими из воды.

- Проведена проверка общества с ограниченной ответственностью на соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды и ответственном обращении с животными. Были осмотрены здания, помещения и транспортные средства организации, - рассказывают в природоохранной прокуратуре Мурманской области.

И сотрудники надзорного ведомства нашли массу нарушений. Земельный участок сельхозназначения оказался захламленным отходами IV-V классов опасности, а паспортов на них нет. Кроме того, нарушены правила хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, сбор и уничтожение биологических отходов при утилизации трупов животных.

- В отношении виновного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по четырем статьям КоАП РФ. Также установлены факты неисполнения требований федерального закона «Об ответственном обращении с животными и «Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Мурманской области», в частности, в вольерах для животных нет пола с твердым и гладким покрытием, а в интернет не выкладывается информации об отловленных животных, - отметили в прокуратуре.

Директору приюта предписано устранить все нарушения.

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