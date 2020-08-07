Где в Мурманской области с 7 августа введены ограничения на посещение лесов

Пикники лучше в лесу не устраивать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики обещают северянам очередные теплые выходные, а значит, большинство жителей Мурманской области предпочтут провести уикенд на лоне природы. А это чревато новыми лесными пожарами.

- Для обеспечения пожарной безопасности вводятся ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории 10 лесничеств, - информируют в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области. - Убедительно просим граждан с 7 по 11 августа в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах воздержаться от их посещений, соблюдать правила пожарной безопасности на граничащей с лесами территории.

С 7 по 11 августа включительно ограничения будут действовать в Печенгском, Ловозерском (Верхне-Понойский участок), Ковдозерском, Кандалакшском (Кандалакшский участок) и Терском (Умбский и Индельский участки) лесничествах.

С 9 по 11 августа включительно – в Кольском, Мурманскос (Туломский и Тайбольский участки), Ловозерском (Ловозерский участок), Мончегорском, Кировском, Зашейковском, Кандалакшском (Алакурттинский участок) и Терском (Варзугский участок) лесничествах.

В случае обнаружения лесного пожара северян и гостей Заполярья просят звонить по телефонам: 8-800-100-94-00 (федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» или 8-911-338-61-31 (региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области).

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