В Мурманске завершены поиски 50-летнего мужчины с эпилепсией

Как инвалид мог забраться так далеко, выяснят следователи. Фото: Следственный комитет по Мурманской области.

В Мурманской области продолжаются поиски нескольких человек, которые в разное время ушли из дома и не вернулись. А вот родным 50-летнего Валерия Попова можно больнее не волноваться – их родственника нашли.

Напомним: мужчина страдал эпилепсией. Из дома №2 по улице Инженерной он ушел еще 23 июля, а нашли его грибники лишь 3 августа в пяти километрах от его родного района.

- 3 августа в правоохранительные органы обратились грибники, которые в полутора километрах от дороги Мурманск – Североморск вблизи здания бывшего КПП обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 50-летний житель Мурманска, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – При осмотре останков признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. Проводится доследственная проверка.

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