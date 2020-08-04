Жители Апатитов ночью разбили витрину в супермаркете и украли алкоголь на 10 тысяч рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:40:11+03:00

Любителям бесплатного спиртного грозит до двух лет лишения свободы

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В Апатитах произошел налет на местный супермаркет. Магазин ограбили несколько человек, которым очень приглянулась витрина с дорогим алкоголем.

- В полицию обратились сотрудники администрации торговой точки, расположенной в доме №2 на улице Московской. Как оказалось, неизвестные ночью разбили камнем стекло витрины и, просунув руку в получившееся отверстие, украли алкоголь на 10 тысяч рублей. Затем скрылись с места преступления, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Как уточнили в ведомстве, ранее работникам этого супермаркета не приходилось обращаться в правоохранительные органы по факту краж. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Теперь воришкам, которых пока еще не удалось поймать, грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним: в прошлом году от хулиганов пострадали витрины магазинов в Мурманске. Дебоширы метали в торговые точки мусорные урны.

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