В Мурманске ночные хулиган разбили витрины мусорками

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-15T12:12:09+03:00

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То ли кто-то ночью хорошо погулял, то ли происки конкурентов, но утром 15 сентября мурманчане обнаружили в центре Мурманска погром.

Неизвестные дебоширы решили, то мусорные урны - неплохой метательный снаряд, и забросили их в витрины магазинов. Как итог - разбитые стекла и обращение в полицию.

- В 8 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестные разбили витрины двух организаций, расположенных на первых этажах домов №№ 16 и 22 по улице Коминтерна. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщил врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Впрочем, на этом список пострадавших объектов не заканчивает, только вот их владельцы еще не обратились в полицию, поэтому стражи порядка сами поехали по адресам. В первую очередь они ищут камеры виденаблюдения, которые могли записать ночных хулиганов.

ИСТОЧНИК KP.RU