Губернатор Мурманской области о дороге Умба – Варзуга: «Дорога проблемная и требующая особого внимания»

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:10:29+03:00

Дорога в Варзугу должна быть хоть и грунтовой, но хорошего качества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После поручения Андрея Чибиса работы по приведен6ию ее в порядок ускорились

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Дороги на Терском берегу – там, где они, кончено, есть – в большинстве своем напоминают больше направления. Напомним: на прошлой неделе и.о. главы администрации Терского района Федор Терещук доложил губернатору Мурманской области Андрею Чибису о плохом содержании этой дороги, и тот поручил разобраться с ситуацией.

- С 1 июля дорогу Умба – Варзуга обслуживает субподрядчик Кондопожского ДРСУ. Однако после этого участились обращения граждан по поводу неудовлетворительного ее состояния. В связи с чем 169 июля местные власти выехали на место и вынесли предписания по устранению недостатков, к работам подрядчик приступил 27 июля, - доложила руководитель Управления контроля исполнения поручений Оксана Пасканная. – После вашего поручения, Андрей Владимирович, устранение недостатков началось в ускоренном режиме.

Однако губернатора такое положение дел не устроило.

- Дорога стала сильно хуже, чем в прошлом году, когда мы ездили на 600-летие Варзуги ездили. Праздник прошел, губернатор проехал, и забыли про дорогу. Муниципалитет должен бить вовсе колокола, - прокомментировал Андрей Владимирович. – Там дорога проблемная, ее надо содержать надлежащим образом и обеспечить хорошее грунтовое покрытие.

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