Неделю на дороге к аэропорту «Мурманск» будет действовать реверсивное движение
Сезон дорожных ремонтов в самом разгаре. Добрались работы по приведению в порядок транспортных магистралей и до автоподъезда к аэропорту «Мурманск».
Первую спецтехнику внимательные автомобилисты заметили еще две недели назад, но до сих пор она практически не нарушала движение многочисленных машин. Теперь же водителям придется потерпеть некоторые неудобства.
- Начались работы по устройству верхнего слоя покрытия проезжей части участками средней протяженностью по 4 километра на автоподъезде к аэропорту «Мурманск». В связи с этим будет осуществляться реверсивное движение для всех видов транспорта со средней продолжительностью задержки 15-20 минут ежедневно с 28 июля по 3 августа 2020 года включительно, - предупреждает «Мурманскавтодор».
К слову, автомобилисты, едущие утром 28 июля по этой дороге, уже испытали на себе неудобства. Одни терпеливо ждали разрешения начать движение, другие в спешке разворачивались, предпочитая выбрать другой маршрут для движения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Мурманской области поручил разобраться с дорогой на Варзугу. Ремонт идет, но содержание стало хуже (Подробности)
Открыт проезд по дороге к селу Ковда в Мурманской области. Полотно восстановили раньше на три дня (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU