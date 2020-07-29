2020-07-29T12:13:23+03:00
Общество

Неделю на дороге к аэропорту «Мурманск» будет действовать реверсивное движение

Неудобства связаны с укладкой нового асфальта
Елена МОЛОДЦОВА
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Дорожные работы начались на дороге в аэропорт в "Мурманск".Дорожные работы начались на дороге в аэропорт в "Мурманск".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сезон дорожных ремонтов в самом разгаре. Добрались работы по приведению в порядок транспортных магистралей и до автоподъезда к аэропорту «Мурманск».

Первую спецтехнику внимательные автомобилисты заметили еще две недели назад, но до сих пор она практически не нарушала движение многочисленных машин. Теперь же водителям придется потерпеть некоторые неудобства.

- Начались работы по устройству верхнего слоя покрытия проезжей части участками средней протяженностью по 4 километра на автоподъезде к аэропорту «Мурманск». В связи с этим будет осуществляться реверсивное движение для всех видов транспорта со средней продолжительностью задержки 15-20 минут ежедневно с 28 июля по 3 августа 2020 года включительно, - предупреждает «Мурманскавтодор».

К слову, автомобилисты, едущие утром 28 июля по этой дороге, уже испытали на себе неудобства. Одни терпеливо ждали разрешения начать движение, другие в спешке разворачивались, предпочитая выбрать другой маршрут для движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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