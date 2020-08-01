В каких отдаленных населенных пунктах Мурманской области выявили коронавирус

Ограничения по маршруту теплохода сохранятся. Фото: т/х "Клавдия Еланская"

Две недели назад оперативный штаб при правительстве Мурманской области принял решение из-за пандемии коронавуирса ограничить передвижение граждан по маршруту следования теплохода «Клавдия Еланская». Эти меры коснулись села Терского района - Чаваньги, Тетрино, Чапомы и Пялицы, а также в села Сосновки Ловозерского района и ЗАТО Островной. Но вот смог ли оперштаб оградить жителей отдаленных населенных пунктов от COVID-19?

На этот вопрос ответила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева в ходе очередного брифинга у главы региона.

- У нас был зарегистрирован всего один случай коронавируса у жителя ЗАТО Островной. Этот человек находился в Мурманске, поэтому регистрация заболевания была по этому городу. Во всех остальных отдаленных населенных пунктах коронавирус не был выявлен, - отметила Лена Лукичева.

Однако это отнюдь не значит, что для них снимут все введенные ограничения.

- Мы не будем в ближайшие две недели снимать ограничения, касающиеся перемещения граждан по маршруту следования «Клавдии Еланской». Мы их ввели сознательно, чтобы туристы ,приезжающие на Терский берег, не шли в Островной на теплоходе, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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