В Североморске строится инфекционный госпиталь для военнослужащих

В Североморске идет стройка инфекционного госпиталя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус выявил ни одну брешь в системе здравоохранения, которые власти стараются закрыть всеми способами и спасти население от коварной заразы. Так, например, в начале лета в Мурмашах появился уникальный быстро развертываемый ковидный госпиталь на случай, если больницы не справятся с большим количеством зараженных. А недавно стройка началась в Североморске.

- Учитывая большую дислокацию военнослужащих Северного флота в регионе, идет строительство инфекционного госпиталя по договоренности с Минобороны. Это будет модульный стационарный госпиталь с самым современным оборудованием, в котором можно будет лечить военнослужащих не только с коронавирусом, но и с любыми другими инфекциями, - рассказал на брифинге губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам главы региона, госпиталь будет построен в течение нескольких месяцев.

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