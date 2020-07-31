2020-07-31T13:34:56+03:00
Происшествия

ДТП в Ковдоре: водитель Opel Astra на "зебре" сбил двух подростков

Пешеходов госпитализировали в медучреждение
Наталья ЛОБАНОВА
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Авария произошла 30 июля. Фото: vk.com/infokola51Авария произошла 30 июля. Фото: vk.com/infokola51
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ковдоре, где двум пешеходам не удалось добраться до противоположной стороны улицы благополучно - на "зебре" ребят сбила иномарка. К большому везению, самым трагическим исходом все не обернулось.

- 30 июля в 15.30 в районе дома №16 по улице Ленина в Ковдоре водитель Opel Astra наехал на двух несовершеннолетних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 15-летний и 16-летний пешеходы получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: 26 июля произошло ДТП в Апатитах, где иномарка на «зебре» сбила 11-летнего мальчика на самокате. Его друг успел проскочить перед машиной за доли секунды до столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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