Бой уроженки Мурманска Яны Куницкой в UFC перенесли на 8 августа
Из-за коронавируса многие мероприятия, в том числе и спортивные, были поставлены на паузу. Но потихоньку все возращается на круги своя.
Еще в середине июня уроженка Мурмаска Яна Куницкая сообщила, что подписала новый контракт с UFC на бой. С кем именно ей предстоит встретиться в октагоне, россиянка не уточнила, но все такое становится явным: соперницей станет бразильянка Кетлин Виейра.
Их поединок должен был пройти 1 августа, но болельщикам придется подождать.
- Если вы вдруг не в курсе, мой бой был перенесен на 8 августа, - написала Яна Куницкая в своем Instgram.
Судя по хэштегу, поединой с бразильянкой состоится в Вегасе. Яна Куницкая дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году, выиграла 12 боев, проиграла 5. Уроженка Мурманска встречается с бразильским бойцом Тиагу Сантосом.
Яна Куницкая выиграла бой с Лину Ленсберг - схватка произошла перед тем, как в октагон вышли Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
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ИСТОЧНИК KP.RU