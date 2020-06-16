2020-06-16T11:21:27+03:00
Спорт

Мурманчанка Яна Куницкая подписала контракт на новый бой в UFC

С кем из бойцов он состоится, пока не сообщается
Мария ПАШЕНКОВА
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Яна Куницкая проведет еще один бой в UFC.Яна Куницкая проведет еще один бой в UFC.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мурманчанка Яна Куницкая делает успешную спортивную карьеру: выступает в сильнейшей лиге мира UFC, входит в топ 10 лучших девушек бойцов в легчайшей весовой категории.

На днях в своем Instagram она сообщила, что подписала контракт на новый бой.

- Угадайте, с кем бой намечается? - заинтриговала подписчиков девушка.

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Яна Куницкая подписала контракт на новый бой
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Яна Куницкая дебютировала в смешанных единоборствах в 2009 году, выиграла 12 боев, проиграла 5. Уроженка Мурманска встречается с бразильским бойцом Тиагу Сантосом.

Яна Куницкая выиграла бой с Лину Ленсберг - схватка произошла перед тем, как в октагон вышли Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

В марте 2019 года северянка получила серьезную травму - у нее был сломан нос, потребовалась операция. Но, несмотря на это, Яна выиграла бой у 41-летней американки Мэрион Рено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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