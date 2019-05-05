Россиянка Яна Куницкая, выступающая в UFC: "Когда девушки бьются до последнего, американцев это восхищает, а русским не нравится"

Многим девочкам мамы в детстве говорят, что дерутся лишь мальчики. Только это не про Яну Куницкую, одну из самых интересных российских спортсменок наших дней. Она выходит на ринг, сероглазка со светлыми косичками, и берет пояса и медали. «КП» поговорила с Яной и узнала, как она живет и тренируется.

Спортсменка остается женственной, несмотря на всю суровость вида спорта, который выбрала.

Победительница

Яне Куницкой 29 лет. У нее много титулов и достижений. Например, она выступает в сильнейшей лиге мира UFC, входит в топ 10 лучших девушек бойцов в легчайшей весовой категории. Яна становилась чемпионкой России и мира в разных дисциплинах, занимались тхэквондо, тайским боксом, грепплингом.

4 марта 2018 года дебютировала в UFC в бою против Крис Сайборг Жустино (в тот раз россиянка проиграла). А вот 6 октября того же года она вышла в октагон против Линц Ленсберг и выиграла. Этот бой предшествовал поединку Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.

Считается, что именно Яна Куницкая провела самый кровавый женский бой в UFC: в марте этого года она вышла против Марион Рено, которая сломала россиянке нос. Несмотря на это, Яна победила.

Считается, что именно Яна повела один из самых кровавых боев в UFC: соперница Марион Рено сломала ей нос.

«Вспоминаю юность и холодно становится»

Сейчас Яна Куницкая живет и тренируется в Лас-Вегасе, но ее родина — Заполярье.

- Я родилась и закончила школу в Мурманске. Прожила там 16 лет. Мои родители, бабушки и все остальные родственники до сих пор там живут. Младшая сестра только в этом году переехала в Санкт-Петербург. Спортом я также начала заниматься в Мурманске. К сожалению, у нас не очень хороший уровень развития единоборств в регионе, но тем не менее первые шаги в спорте я сделала именно у нас в городе. Запомнились холода и полярная ночь. Особенно сейчас, живя в солнечном Лас-Вегасе, вспоминаю юность и холодно становится. Раньше, конечно, я по-другому воспринимала все. Была полностью поглощена спортом и на отсутствие солнца по полгода не обращала внимания.

- Приезжаете ли вы в Мурманск?

- К сожалению, нет. Времени на это нет. Последний раз была года два назад, приезжала на полдня забрать сына, который был в гостях у бабушки с дедушкой. И сразу улетела обратно. До этого лет 8 не была вообще. Хотелось бы найти пару деньков и слетать. Но пока, к сожалению, это невозможно. Хотя очень скучаю по городу,

- Как вы приняли решение переехать из Мурманска?

- Закончила школу и быстренько собралась в Санкт-Петербург учиться дальше и, конечно, осуществить свою мечту в спорте.

Яна Куницкая начала заниматься единоборствами с 4 лет.

- Если бы не связали свою жизнь со спортом, то кем бы стали?

- Я начала заниматься единоборствами в 4 года. И не было такого периода в жизни, когда я чем-то другим занималась бы. Единственный перерыв был на время родов. Поэтому сложно представить себя в чем-то другом. Все свое время я посвящаю спорту, все мое окружение, семья - спортсмены. Других каких-то интересов у меня нет.

- Вы занимались самыми разными видами спорта от тайского бокса до грепплинга. Как вы приходили в каждый вид спорта?

- Это все смежные дисциплины, необходимые для ММА. Я не меняла род занятий, просто получала опыт выступлений в различных видах. Это очень помогает для развития.

- Слышали ли вы в свой адрес, что женщине странно заниматься смешанными единоборствами?

- В России - да. Особенно когда только начинала свой путь. В нашей стране женщинам намного сложнее, чем мужчинам, получить должное уважение. У нас менталитет такой, с традиционным распределением гендерных ролей. В штатах все по-другому. Тебя даже больше уважают. Когда видят, что девушки пашут на тренировках больше чем мужчины, в боях бьются до последнего, это вызывает у американцев бурю эмоций. В России же в основном негативно это воспринимают.

Россиянка выступает в сильнейшей лиге мира UFC, входит в топ 10 лучших девушек бойцов в легчайшей весовой категории.

- Попасть в UFC было вашей мечтой? Как вы туда пришли?

- UFC - крупнейшая организация, по уровню обгоняющая остальные в разы. Поэтому все бойцы во всем мире стремятся туда попасть. Уровень соперников, узнаваемости, гонорар просто не сопоставим с другими организациями. Можно сказать, что подписание договора в UFC - это меняющее жизнь событие. По крайней мере, в моем случае. У меня очень хороший менеджер, и я быстро поднялась в рейтинге за пару боев, организация относится ко мне очень хорошо. Я занимаюсь любимым делом, хорошо на этом зарабатываю и получаю должное внимание от руководства. Сложно даже пожелать чего-то большего. А попала я в UFC после того, как стала чемпионкой крупнейшей женской организации INVICTA FC, тоже американский промоушен, специализирующийся только на женских боях.

- Как вы тренируетесь? Может, есть особая диета или специальная, только для вас созданная система тренировок?

- Тренируюсь 5 часов в день, воскресенье - выходной. Все тренировки подстроены под меня, все индивидуально с тренером. В группе работаю только когда спарринги. Диета тоже рассчитана специалистом в институте UFC. Еженедельно меня тестируют, тут самые последние инновации собраны под одной крышей. Такого оснащенного спорткомплекса нет больше нигде в мире. Также есть повар. Мой диетолог ему передает всю информацию, и мне остается только забрать еду.

- Прекращали ли вы тренировки и выступления на время беременности и после родов [у Яны есть сын]?

- На тот период я думала, что больше не вернусь в бои. Но форму все равно поддерживала. Перерыв в тренировках был только на сами роды, не больше 24 часов.

- Сколько еще лет вы сможете заниматься спортом профессионально, ведь в каждом виде спорта свой возраст, когда уходят «на пенсию»?

- Я об этом не задумываюсь, решила что буду выступать пока это приносит мне удовольствие. Кто знает, может уже завтра я захочу завершить карьеру. А может и в 40 буду полна сил.

- Расскажите, как именно вы стали участницей боя перед встречей Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора? Было ли особенно волнительно, что за матчем наблюдают миллионы?

- Как и в любом другом поединке тут решает руководство UFC. Мне предложили бой и меня все устроило. Я люблю драться в Лас-Вегасе, так как тут живу, все очень удобно, никакого стресса. А какой именно кард - значения не имеет. Особого волнения не было, как перед любым боем. Неважно, где ты дерешься, какой кард, есть определенный соперник и вы вдвоем остаетесь в октагоне, все остальное никакого значения не имеет.

- Сложно ли восстанавливаться после травм?

- Смотря какая травма. Был период, когда меня беспокоили колени. Перенесла две операции, удалили мениск, остались порваны крестообразные связки. Постоянно болели, не давали работать в полном объеме. Но после родов все волшебным образом прошло. Также были проблемы с лимфосистемой, полгода провела в больнице и перенесла множество операций. Остальное по мелочи, не так страшно.

- Уместно ли применять навыки боя, которые вы показываете на ринге, в обычной жизни? Например, в качестве самообороны?

- Я не конфликтный человек, ко мне проблемы не липнут. Но если вдруг возникнет какая-то ситуация, я без проблем справлюсь.

- Есть ли у вас цель в спортивной карьере?

- У меня одна цель в спорте и в жизни- получать удовольствие каждый день. То, чем я занимаюсь, делает меня счастливой.

- Вы столкнулись с критикой в свой адрес, что живете и тренируетесь в США….

- Да, наши соотечественники критикуют сейчас все. И других бойцов тоже. Много, конечно, и поддержки. Но весь негатив, который я получаю, идет с Родины.

- Есть ли спортсмен, с которым вы хотите провести бой?

- Все девушки, находящиеся выше меня в рейтинге, интересны.