Андрей Чибис о стадионе Профсоюзов в Мурманске: «Такое состояние спортивных объектов недостойно города-героя»

29 Июль 2020 2020-07-29T12:40:48+03:00

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В начале июля на популярном сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже стадиона Профсоюзов в Мурманске. За него собственник – областной совет профсоюзов – просит 150 миллионов.

Решение о продаже было принято потому, что денег на содержание и ремонт спортивного объекта у организации нет.

Ходили слухи, что на месте стадиона РПЦ хочет построить кафедральный собор, но митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан сообщил, что божий дом там не появится. Зато глава региона отметил, что за проблему стадиона уже взялись.

- Это знаковая точка, в свое время стадион построили по сути всем миром, он, конечно, для многих поколений Мурманска – народное достояние. Сейчас отрабатываем вопрос, чтобы модернизировать этот стадион. Сделать его современным и удобным. Надеюсь, получится договорится с действующим владельцем, чтобы это было достойным местом, современным и удобным. Стадиону нужна радикальная модернизация. Вопроса, что уберем стадион и построим храм, не стоит. Хотя, конечно, место для небольшого храма надо найти. Я периодически из окна кабинета смотрю на стадион, и, если честно, сердце кровью обливается. Это недостойное состояние спортивных объектов для города-героя, - отметил Андрей Чибис.

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