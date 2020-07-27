2020-07-27T11:18:35+03:00
Общество

Где в Мурманской области с 27 июля введут ограничения на посещение лесов

Из-за теплой погоды под запретом оказались визиты сразу в трех лесничествах
Елена МОЛОДЦОВА
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В каких районах Мурманской области лучше воздержаться от поездок на природу?В каких районах Мурманской области лучше воздержаться от поездок на природу?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Яркое северное солнышко продолжает баловать северян своими теплыми лучами. Однако что людям хорошо, то природе не очень. Дождей в последнее время очень мало, и леса стоят сухие.

Напомним: за прошедшую неделю на Кольском полуострове произошли 4 лесных пожара, которые удалось потушить в течение суток с момента обнаружения.

- В связи с теплой погодой с 27 по 31 июля сохранятся ограничения на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств, а также запрет на проведение работ с использованием открытого огня на территории трех лесничеств: Печенгского, Ловозерского и Мончегорского, - сообщил на оперативном совещании у главы региона заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефонам: 8-800-100-94-00 (Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны») и 8-911-338-61-31 (Региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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