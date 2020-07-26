Военно-морской парад в Санкт-Петербурге открыл уникальный Ил-2 из Мурманской области

26 Июль 2020 2020-07-26T11:42:51+03:00

Штурмовик почти 70 лет пролежал в озере

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История Ил-2, найденного в Мурманской области, уникальна. В ноябре 1943 год он принял последний воздушный бой, а потом упал в озеро Кривое под Североморском, где пролежал почти 70 лет.

В 2012 году его подняли, а затем отреставрировали талантливые умельцы Новосибирска в рамках проекта "Крылатая память Победы". Причем привели его в такое состояние, что Ил-2 полетел!

И сегодня, 26 июля, именно он открыл Военно-Морской парад в Санкт-Петербурге. Жителям и гостям северной столицы, которые смогли увидеть это зрелище, можно только позавидовать, ведь сейчас это единственный в своем роде штурмовик Великой Отечественной войны, который может расчерчивать небо.

Первый свой полет Ил-2 после реставрации провел несколько лет назад, а также смог самостоятельно добраться до Берлина.

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