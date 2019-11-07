2019-11-07T16:49:18+03:00
История современности

Легендарный штурмовик, поднятый из озера в Мурманской области, полетел

Ил-2 70 лет пролежал под водой
Ника СВЕТЛОВА
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Ил-2 пролежал на дне озера 69 лет, но снова летает.Ил-2 пролежал на дне озера 69 лет, но снова летает.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Летом 2012 года со дна озера Кривое под Североморском подняли Ил-2, который провел под водой 69 лет. Последний воздушный бой его состоялся в ноябре 1943 года.

Несколько лет легендарный штурмовик восстанавливали умельцы Новосибирска в рамках программы "Крылатая память Победы". И самолет взлетел! Первый его рывок в воздухе длился пять минут и случился в Подмосковье на выставке МАКС-2017. Потом штурмовик взял курс на Берлин.

А теперь порадовал зрителей Парад Памяти в Самаре, который прошел 7 ноября. Его провели уже в 9 раз и посвятили военному торжественному шествию 7 ноября 1941 года.

Как сообщили в правительстве Саратовской области, Ил-2 взлетел во время воздушного парада, в котором также принимали участие еще одна крылатая машина времен Великой Отечественной По-2, а также самолеты ЯК Самарского отделения ДОСААФ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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