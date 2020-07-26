Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 26 июля 2020 года составило 66 человек

26 Июль 2020 2020-07-26T10:40:37+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 26 июля 2020 года

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26 июля оперативный штаб при правительстве Мурманской области снова сообщил, что число умерших от коронавируса в регионе увеличилось. Сейчас оно составляет 66 человек.

За последние сутки число жертв COVID-19 выросло на двух человек. Чаще всего новая коронавирусная инфекция губит пациентов старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, которые обостряются из-за заболевания.

Всего в Мурманской области коронавирус диагностировали у 9469 человек, 158 новых случае выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших - в Мурманске (+135, всего 4670). На втором месте идет Североморск (+1, всего 752), на третьем - Мончегорск (+8, всего 395). При этом 5233 человека выздоровели, а 4170 пациентов находятся на лечении.

За неделю - с 19 июля - число жертв коронавируса выросло с 49 человек до 66.

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ИСТОЧНИК KP.RU