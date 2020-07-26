2020-07-26T10:40:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 26 июля 2020 года составило 66 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 26 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Число умерших от коронавируса в Мурманской области растет.Число умерших от коронавируса в Мурманской области растет.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

26 июля оперативный штаб при правительстве Мурманской области снова сообщил, что число умерших от коронавируса в регионе увеличилось. Сейчас оно составляет 66 человек.

За последние сутки число жертв COVID-19 выросло на двух человек. Чаще всего новая коронавирусная инфекция губит пациентов старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, которые обостряются из-за заболевания.

Всего в Мурманской области коронавирус диагностировали у 9469 человек, 158 новых случае выявили за последние сутки.

Больше всего заболевших - в Мурманске (+135, всего 4670). На втором месте идет Североморск (+1, всего 752), на третьем - Мончегорск (+8, всего 395). При этом 5233 человека выздоровели, а 4170 пациентов находятся на лечении.

За неделю - с 19 июля - число жертв коронавируса выросло с 49 человек до 66.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медработники из Кандалакши добиваются выплат за работу с коронавирусом через прокуратуру и следственный комитет. Под коллективным обращением оставили подписи более 40 человек (Подробности)

Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области 24 и 25 июля. Последние новости о погибших от коронавируса в Мурманской области на 25июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 26 июля 2020 года составило 66 человек
Дело о банкротстве Мурманского морского пароходства отложили до осени
27 июля в Мурманской области заработают летние оздоровительные лагеря
При строительстве нового моста на перегоне станций Кола-Выходной нашли рельсы 1915 года
Из Мурманска в Петрозаводск будет летать самолет
В Мурманске собирались устроить Open Air
Медработники из Кандалакши добиваются выплат за работу с коронавирусом через прокуратуру и следственный комитет
Берега озера Пиренга утопают в мусоре
89 супермаркетов в Мурманской области поменяют владельца
Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области 24 и 25 июля
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 13-м месте в России по количеству заболевших
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 июля 2020 года составило 64 человека
Под Лопарской потерялся гриффон
В Териберке созывают добровольную народную дружину
Мише Жукову из Мурманска сделали укол за 200 миллионов рублей, который спасет ему жизнь
В Мурманске завершены поиски 35-летней Натальи Путиловой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили еще на две недели
Погода на выходных 25 и 26 июля 2020 года в Мурманской области
С момента создания ТОР "Столица Арктики" Мурманская область получила 7 миллиардов рублей инвестиций
Батарею береговой обороны под Териберкой сделают объектом культурного наследия