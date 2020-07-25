Медработники из Кандалакши добиваются выплат за работу с коронавирусом через прокуратуру и следственный комитет

25 Июль 2020 2020-07-25T17:44:32+03:00

Врачи из Кандалакшской ЦРБ продолжают бороться за свои права на стимулирующие выплаты. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Вопрос со стимулирующими выплатами за работу во время эпидемии коронавируса, казалось, был снят с повестки дня в Мурманской области. Однако, как оказалось, все же не до конца.

- В Кандалакшской ЦРБ было подготовлено и направлено коллективное обращение, под которым подписалось более 40 человек, в адрес прокуратуры, следственного комитета и государственной инспекции труда Мурманской области. Основные требования медицинских работников заключаются в справедливом и прозрачном назначении выплат стимулирующего характера за работу в период распространения COVID-19, - сообщает профсоюз медработников «Действие». – К сожалению, вместо заслуженной благодарности и достойной оценки за особые условия труда медицинские работники вынуждены добиваться справедливости в это непростое время.

В частности сотрудники Кандалакшской ЦРБ не довольны тем, что в нормативно-правовой акт о стимулирующих выплатах не попали врачи и средний медперсонал узких специалистов, а положенные надбавки не получают даже участковая служба городской поликлиники, врачи стационара, средний и младший медперсонал.

Как сообщили «КП» в следственном комитете по Мурманской области, специалисты уже приступили к рассмотрению поступившего обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU