В Мурманске завершены поиски 35-летней Натальи Путиловой

24 Июль 2020 2020-07-24T16:26:34+03:00

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Целый месяц родственники 35-летний мурманчанки Натальи Путиловой сходили с ума от беспокойства, а женщина, кажется, за их чувства нисколько не переживала.

- Наталья Путилова ушла 16 июня из дома №5 на улице Зои Космодемьянской в Мурманске и пропала. Была одета в светло-серую кофту с капюшоном, синие джинсы и темно-синие кроссовки, - сообщает поисковый отряд «МурманСпас».

Женщину удалось найти спустя месяц в Мурманске. Она была мертва.

- 17 июля тело пропавшей со следами инъекций на руках было обнаружено в одной из квартир на улице Фролова. Рядом лежал шприц. Признаков насильственной смерти при первичном осмотре не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза и процессуальная проверка, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU