Житель Мончегорска приехал в Карелию, заболел коронавирусом и неделю не обращался к врачам

Житель Мончегорска болел неделю, но не торопился обращаться к врачам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи бьют во все колокола: в разгар пандемии коронавируса каждый чих надо воспринимать серьезно. Даже если есть обычные признаки ОРВИ, надо не лечиться дома по старинке, а обратиться к вечеру. Ведь то, что мы принимаем за простуду, может оказаться COVID-19.

Житель Мончегорска приехал в Карелию и почувствовал недомогание. Однако к врачам обращаться не стал, понадеявшись, что само пройдет. Так он думал почти неделю. Только вот мужчине становилось все хуже, поэтому он все-таки вызвал “скорую помощь”.

- Мужчина 23 июля поступил в инфекционное отделение с ковидной пневмонией, - рассказали в межрайонной больнице Карелии. - Заболевание было выявлено при помощи компьютерной томографии. - Напоминаем: при появлении симптомов ОРВИ необходимо соблюдать режим изоляции, вызывать врача на дом.

В Мончегорске, по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, 384 заболевших коронавирусом.

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