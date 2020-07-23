2020-07-23T17:00:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области

Последние новости о погибших от коронавируса в Мурманской области на 23 июля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Еще две северянки погибли от коронавируса.Еще две северянки погибли от коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной. Ежедневно увеличивается не только количество заболевших, но и летальных исходов.

Напомним, по информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, на 23 июля в регионе новую коронавирусную инфекцию подхватили 8976 северян. Врачи излечили от опасного недуга 4835 пациентов. К сожалению, в 59 случаях болезнь оказалась сильнее. Два человека умерли за последние сутки.

- Скончались две пациентки с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст женщин – 71 и 81 год. Они переносили болезнь в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Пациентки имели сопутствующие заболевания, среди которых атеросклероз, сахарный диабет, гипертония. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациенток не удалось, - сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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