На дороге Умба – Кандалакша в ДТП погиб 22-летний водитель

23 Июль 2020 2020-07-23T09:35:51+03:00

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Дорога не любит понтов и не прощает ошибок, плата за которые может быть порой слишком высокой. Именно так случилось с 22-летним водителем Opel.

- 21 июля в 4.50 в районе 17 километра региональной дороги Умба – Кандалакша произошла авария. Молодой человек за рулем Opel ехал в сторону Кандалакши и не справился с управлением. Иномарка сначала сбила дорожный знак, а потом вылетела в левый придорожный кювет, - рассказывают в УГИБДД по Мурманской области.

Увы, автомобиль не выдержал такого удара. Эта поездка закончилась трагедией. 22-летний водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Его 23-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в больницу Кандалакши. В Госавтоинспекции уже начали проверку, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства этого ДТП.

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