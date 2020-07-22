Экс-чиновница из Мурманска, отсудившая 120 тысяч рублей у сбитого мальчика: «Я сама вызвала «скорую» и сделала, как положено»

22 Июль 2020 2020-07-22T14:24:52+03:00

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В одном из последних выпусков передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым обсуждали сразу два громких ДТП, случившихся в Мурманской области. Первое – смертельная авария в Апатитах, второе – дело о сбитом мальчике в Юркино.

Напомним, летом 2018 года экс-сотрудница министерства образования и науки Мурманской области Лилия Хоруженко на машине сбила 12-летнего велосипедиста Генриха Ширшова. Подросток получил сотрясение мозга и лишился передних зубов. Спустя два года водитель отсудила у семьи Генриха 120 тысяч рублей на ремонт машины.

В студию пришел бывший ученик Хоруженко и автоюрист Андрей Шарков, который рассказал, что до работы в минобре она работала учителем химии и была талантливым и вовлеченным педагогом. Ради интереса мужчина посмотрел зарплату Лилии, и оказалось, что до пенсии, на которую та вышла в 2013 году, северянка получала 67 тысяч рублей в месяц.

Сама Лилия тоже решила прокомментировать историю с ДТП после долгого молчания.

- Столько вранья написано, что якобы я сбила ребенка, потом на комиссии докладывала об этом. Он больше меня, а я пенсионерка, не работаю с 2013 года. Я с гипертоническим кризом попала в больницу после этого. Подтверждено, что я не врала. Есть свидетели, которые видели, как я выходила из машины, видели, как я бежала. Сама вызвала сотрудников ГАИ, «скорую» вызвала в первую очередь. Я все сделала, как положено, - рассказала Лилия Хоруженко.

Семья Генриха Ширшова намерена обжаловать решение суда.

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