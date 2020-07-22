2020-07-22T16:39:31+03:00
Общество

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: "После пандемии коронавируса в Лиинахамари поедет рабочая группа"

В населенном пункте хотят создать порт, который будет принимать круизные суда
Мария ПАШЕНКОВА
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В Лиинахамари хотят построить порт с возможностью принимать суда с туристами. Фото: правительство Мурманской областиВ Лиинахамари хотят построить порт с возможностью принимать суда с туристами. Фото: правительство Мурманской области
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Про преображение Печенгского района говорят много. В планах у правительства Мурманской области сделать так, чтобы здесь развивалась не только промышленность, но и туризм. Для этого в Лиинахамари хотят создать порт с возможностью принимать круизные суда.

Как сейчас продвигается этот проект, рассказал на пресс-конференции "Развитие Арктической зоны Российской Федерации: новые преференции для бизнеса" министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

- Проект «Лиинахамари» у нас находится на рассмотрении. К сожалению, земельные участки, которые предусмотрены под расширение этого ТОР, граничат с принадлежащими Минобороны, которые применяются для нужд обеспечения безопасности нашей страны. Мы договорились с коллегами из Минобороны, регионом, о том, что после завершения проблем, связанных с пандемией, туда отправится рабочая группа, на месте осмотрит, оценит, и чтобы проект состоялся, предложит какие-то меры. Резидента такое предложение устроило. Считаю важным и сохранить безопасность нашей страны, и в последующем реализовывать проекты, благодаря которым будут созданы рабочие места., - отметил Александр Козлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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