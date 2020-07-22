В Апатитах из ковидного госпиталя сбежал осужденный колонии-поселения

22 Июль 2020 2020-07-22T12:12:16+03:00

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Отрицательный тест на новую коронавирусную инфекцию может вполне стать поводом для бурного праздника. Однако не стоит забывать, что всему свое время.

Осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселения №20 в Зеленоборском, вместе со своей подругой (она не осужденная) проходил лечение от COVID-19 в специализированном госпитале в Апатитах. 18 июля им сообщили о том, что очередной тест на коронавирус дал отрицательный результат.

- На радостях пара пронесла в госпиталь две бутылки водки, которые тут же и распили. Результатом такого праздника стал дебош, а подопечный колонии-поселения даже пытался избить врача, но получил отпор. Не дожидаясь расплаты за свое поведение, парочка сбежала, - рассказывает подробности "ХибИнформБюро".

Надо отметить, что отбывающие наказания в колонии-поселения содержатся без охраны и с разрешения администрации учреждения могут передвигаться за его пределами, но в пределах своего муниципалитета. Также они могут носить гражданскую одежду, а медицинское обслуживание получают на ряду с другими гражданами в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах по полису ОМС.

Полицейские быстро задержали подругу осужденного, а его самого сотрудники надзорного ведомства смогли поймать только в Кандалакше. Материалы в отношении сидельца переданы по подследственности. Скорее всего, беглеца ждет новое уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

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ИСТОЧНИК KP.RU