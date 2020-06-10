В Кировске дети сбежали от пьющих родителей и взяли с собой хомячков

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:56:47+03:00

Дети сбежали от родителей и прихватили с собой хомяков. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дома у брата и сестры не было даже постельного белья

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Ранним утром 9 июня в полицию Кировска обратились мужчина и женщина. Они сказали, что их 13-летний сын и 9-летняя дочь ушли из дома и не вернулись.

Как сообщили "КП" в УМВД по Мурманской области, детей нашли через несколько часов, а теперь сотрудники ПДН работают с родителями. Повод есть...

Оказалось, что семья хоть и не состоит на учете, но родители крепко выпивают. После очередного загула мамы и папы дети сбежали.

- По словам детей, большую часть ночи они провели в Кировске, а затем, когда начали ходить автобусы, уехали в Апатиты к бабушке. Но просчитались: в шесть часов утра женщина ушла на работу, и дома они ее не застали. Брат с сестрой заснули в подъезде, где их впоследствии и обнаружили вместе с хомячками, - пишет "ХибИнформБюро".

Сейчас дети находятся в социальном приюте, а их родителям дали время на то, чтобы привести в порядок квартиру. У брата и сестры не было даже постельного белья.

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ИСТОЧНИК KP.RU