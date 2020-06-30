17-летняя жительница Мончегорска сбежала в Карелии
Поисково-спасательный отряд "Доброспас" разместил информацию о поиске несовершеннолетней Софии Костиной.
Девушка 2003 года рождения живет в Мончегорске, где ушла из дома. На поезде она доехала до Петрозаводска, где ее остановили сотрудники полиции. Северянку временно поместили в гостиницу, откуда она 28 июня сбежала.
- Документов нет. Может находится в Петрозаводске или добираться на попутках до Санкт-Петербурга. Приметы: рост 160, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные. Была одета: черный спортивный костюм, синие кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит срочно сообщить по телефонам +7911-428-05-53 или 02 (с мобильного -102), - сообщает отряд "Доброспас".
Напомним, в Мурманске завершены поиски 43-летнего Геннадия Декета. Мужчину искали с 29 мая этого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области искали двух дайверов, пропавших год назад. Водолазы обследовали почти 10 километров береговой линии (Подробности)
В Мурманске пропал 17-летний молодой человек. Дениса Шурупова ищут с 30 мая (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU