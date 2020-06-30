17-летняя жительница Мончегорска сбежала в Карелии

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:22:04+03:00

Девушку сняли с поезда и поместили в гостиницу

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Поисково-спасательный отряд "Доброспас" разместил информацию о поиске несовершеннолетней Софии Костиной.

Девушка 2003 года рождения живет в Мончегорске, где ушла из дома. На поезде она доехала до Петрозаводска, где ее остановили сотрудники полиции. Северянку временно поместили в гостиницу, откуда она 28 июня сбежала.

- Документов нет. Может находится в Петрозаводске или добираться на попутках до Санкт-Петербурга. Приметы: рост 160, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные. Была одета: черный спортивный костюм, синие кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит срочно сообщить по телефонам +7911-428-05-53 или 02 (с мобильного -102), - сообщает отряд "Доброспас".

Напомним, в Мурманске завершены поиски 43-летнего Геннадия Декета. Мужчину искали с 29 мая этого года.

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