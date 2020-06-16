2020-06-16T16:04:30+03:00
Общество

В Мурманске завершены поиски 43-летнего Геннадия Декета

Мужчину искали с 29 мая
Наталья ЛОБАНОВА
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Мужчина вернулся домой. Фото: ПСО "МурманСпас"Мужчина вернулся домой. Фото: ПСО "МурманСпас"
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Две недели в Мурманске искали 43-летнего Геннадия Декета, который ушел из дома по адресу: улица Скальная, 21 в конце мая. С тех пор оставалось только гадать, куда же мужчина исчез. К счастью, его близкие и родные 11 июня наконец могли вздохнуть с облегчением - мурманчанина нашли живым и невредимым. Хорошие известия сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

Как стало известно "КП" из проверенного источника, северянин все это время был в городе, и ходил от друзей к друзьям. Почему он не сообщил, где находится и все ли с ним в порядке - остается загадкой.

Напомним: в Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек рано утром ушел из гостей и не дошел до дома. А в мае в Шонгуе завершились поиски 65-летнего пенсионера в зеленой куртке. Как выяснилось, Евгений Дурягин не покидал границы садового товарищества «Родники».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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