2020-05-17T11:57:43+03:00
Происшествия

В Шонгуе завершены поиски 65-летнего пенсионера в зеленой куртке

Как выяснилось, Евгений Дурягин не покидал границы садового товарищества «Родники»
Варвара РУСЛАНОВА
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Мужчину нашли недалеко от его дачного участка. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"Мужчину нашли недалеко от его дачного участка. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас"
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Пришедшая на Кольский полуостров весна помогла найти сразу несколько пропавших этой зимой северян. Напомним: в Апатитах в растаявшем между гаражей сугробе были найдены останки 33-летнего Артура Кудрявцева, а в Зверосовхозе – в 60 метрах от дома №23 на улице Прибрежной тело 56-летнего Вячеслава Стародубцева. И вот новая страшная находка.

- 7 мая в садовом товариществе «Родники» в Шонгуе обнаружено тело мужчины, 1954 года рождения. Его нашел владелец соседнего участка. При осмотре тела каких-либо повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Назначено судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Скорее всего, речь идет 65-летнем Евгении Дурягине, который пропал 18 января. Мужчина был одет в зеленую куртку. Предполагалось, что он ушел из садового товарищества «Родники». Однако выяснилось, что границ дачного поселка пенсионер не покидал – его нашли буквально в 30 метрах от его же участка. Что произошло с Евгением Дурягиным в тот зимний день, сейчас выясняют следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Шонгуе завершены поиски 65-летнего пенсионера в зеленой куртке
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